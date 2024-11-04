c我國修法擬加大對海上旅客權益保護力度

中評社北京11月4日電／據新華社報導，11月4日，《中華人民共和國海商法（修訂草案）》提請十四屆全國人大常委會第十二次會議審議。修訂草案適當調整海商活動當事人的權利和義務，就加大對海上旅客權益的保護力度等內容作出規定。



修訂草案規定，加大對旅客權益的保護力度，適當提高海上旅客運輸承運人對旅客人身傷亡和財產損失的賠償責任限額，并統一國內和國際海上旅客運輸賠償責任限額；規定承運人對旅客人身傷亡賠償責任進行責任保險，并明確人身傷亡賠償請求可以直接向責任保險人提出。



除此之外，修訂草案規定，適當強化海上貨物運輸承運人責任，更好平衡船貨雙方利益；明確實際托運人可以要求承運人簽發運輸單證，托運人可以書面通知承運人變更卸貨港；細化承運人交付貨物的規則要求等。適當提高船舶所有人、海難救助方對相關海事賠償請求的賠償責任限額。適當調整海上保險合同當事人的權利和義務，明確保險人解除保險合同時退還保險費的有關規則、保險人對保險合同格式條款的說明和提示義務、預約保險合同中被保險人向保險人如實申報有關事項的義務等。



提請此次常委會會議審議的修訂草案共16章311條，修訂草案還就統一國內和國際海上貨物運輸的法律適用，為航運數字化發展提供制度保障，健全海洋生態環境保護相關制度，完善涉外關系法律適用有關規則等作出規定。



據了解，現行海商法自1993年施行，對於調整、規範海上運輸關系和船舶關系，維護當事人各方合法權益，促進航運和貿易發展發揮了重要作用。