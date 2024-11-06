介文汲：兩岸媒體融合建構血脈親情價值認同

時事評論人介文汲。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月6日電（助理記者 李澤璇 實習記者 趙景彥）第五屆兩岸媒體人峰會於10月31日在京舉行。會上，台灣時事評論人介文汲圍繞“新變局下的兩岸媒體的融合發展”作主題發言。他表示，在當前兩岸關係面臨新變局的背景下，應借助兩岸媒體對兩岸的和平發展和兩岸人心動向的影響力和指引力，從下而上建構好兩岸不可分割的血脈親情、價值認同和共同願景。



介文汲指出，從台灣媒體的角度看，兩岸關係新變局最重要的特徵是台灣媒體受到民進黨當局愈演愈烈的掌控和打壓。綠媒和親綠媒體公然受到台灣各種部門的補貼和協助扶持，已經了成為民進黨當局的傳聲筒，甚至是台灣內部外部政治鬥爭的工具。相反，秉持客觀、中立、理性的非綠媒體以及非綠媒體人正飽受台灣當局的威逼和迫害，已受到大量綠色網軍的持續供給以及騷擾，生存日趨困難。



介文汲認為，台灣非綠色的媒體和媒體人有著堅守中國文化本位的共同點，應為兩岸的和平及融合發展積極地盡一份自己的心力。對此，介文汲為兩岸媒體融合提出了四點建議。



第一，除了關注傳統的政治經濟社會問題，兩岸媒體還可以在兩岸共同的歷史、語言、傳統文化、宗教哲學、甚至體育文藝方面攜手合作，共同宣揚。用好新媒體不受地理範圍等因素影響的特點，讓更多青年在網絡上感受到中華文化軟實力。

