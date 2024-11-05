李勝峰：兩岸媒體應努力擺脫西方話語霸權

新黨副主席李勝峰。（中評社 姜寧攝） 中評社北京11月5日電（實習記者 姜寧）新黨副主席李勝峰在第五屆兩岸媒體人峰會上表示，兩岸的媒體工作者和有志之士在兩岸情勢的嚴峻時刻，應勇敢地承擔起責任，成為社會的中流砥柱，維護正道。同時，他也表達了對那些致力於此使命的人的敬意和鼓勵。



對當前的兩岸和全球政治形勢下，兩岸媒體人共同應對新變局的方向和角色，李勝峰提出三點建議：



一是共同努力擺脫西方國家的話語霸權。李勝峰表示，中國為了全球和平、扶貧及衝突解決作出了許多努力，然而美國卻利用其對的主導地位，將中國誣陷為國際秩序的威脅。美國的社會正在面臨難以避免的分裂，政黨間的對立將持續存在，爭議和衝突難以平息。然而這樣的國家卻占據了全球話語權的主導地位，試圖對中國進行指責和干預。兩岸的媒體人都應該站出來，不能讓他國憑借霸權顛覆真相。



二是要說出中國道路的正確性。李勝峰表示，改革開放以來，中國付出數以億計的勞動力與資源，點點滴滴積累出了財富的基礎，突破發展，才有了今天的成就。其他任何國家都沒有正當性來否定中國的成長性，至今也沒有任何國家能夠成功復制中國的道路。兩岸媒體應該勇於發聲，向世人，尤其是台灣人民，訴說中國道路的成就和成果。



三是媒體需要喚醒台灣人民的認知。李勝峰表示，兩岸現在的仇恨與對立充斥著對客觀歷史的扭曲，這種時刻更需要媒體的挺身而出。兩岸媒體必須讓台灣人民認識到，一個陷入災難的中國將無可避免地波及台灣，而一個強盛的中國則會為台灣提供源源不斷的發展機遇與潛力。統一的含義是大陸向台灣提供更為廣闊的發展機遇及空間，從而使兩岸人民得以攜手共創世界成就，共同享受中華民族的繁榮成果。其次，對於對於任何阻礙兩岸溝通、向台灣傳遞錯誤信息的行為也必須採取堅決立場。

