張志軍：助力台商台企融入大陸新發展格局

海峽兩岸關係協會會長張志軍在開幕大會致辭（中評社 盧哲攝） 中評社南寧11月5日電（記者 盧哲）以“推進交流合作 深化融合發展”為主題的第二十屆桂台經貿文化合作論壇11月4日在廣西南寧開幕。海峽兩岸關係協會會長張志軍在開幕大會致辭時表示，大陸經濟發展的光明前景必將為兩岸經濟合作和融合發展注入新的活力，開辟更廣闊空間。張志軍強調，我們將持續落實中共二十屆三中全會完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展相關部署，多措並舉，助力台商台企融入大陸新發展格局，參與高質量發展，使大家更好地分享中國式現代化的機遇和成果，切實增強參與強國建設民族復興偉業的獲得感、幸福感和民族自豪感。



張志軍致辭表示，由廣西壯族自治區人民政府和國務院台辦共同舉辦的桂台經貿文化論壇，自2005年舉辦至今，已經成為在中國大陸中西部地區深化兩岸各領域交流合作的重要平台。本屆桂台會以以“推進交流合作 深化融合發展”為主題，充分發揮民族地區特色，突出築牢中華民族共同體意識主線，旨在重點宣介黨的二十屆三中全會精神和大陸進一步全面深化改革所帶來的新機遇，幫助台商台企搶抓西部大開發戰略和陸海新通道建設發展能力，促進桂台融合發展和各領域交流合作，增進兩地同胞心靈契合。



張志軍說，上個月，習近平總書記在福建考察時強調，促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。為深化兩岸融合發展的各領域交流合作指明了方向。我們將全面貫徹落實習近平總書記重要指示和黨的二十屆三中全會精神，持續尊重、關愛、造福台灣同胞，通過深化交流增進兩岸同胞感情，通過融合發展厚植兩岸共同利益。持續為促進兩岸經濟文化交流合作，加大政策供給，加強制度保障，形成兩岸中國人同心共圓中國夢的強大合力。



張志軍表示，今年以來，大陸經濟政策持續發力，為穩增長、強預期提供了強力支持。未來，隨著中共二十屆三中全會確定的重大改革措施不斷落地見效，一攬子增量政策不斷釋放發展動能，大陸經濟發展的光明前景必將為兩岸經濟合作和融合發展注入新的活力，開辟更廣闊空間。張志軍強調，我們將持續落實中共二十屆三中全會完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展相關部署，多措並舉，助力台商台企融入大陸新發展格局，參與高質量發展，使大家更好地分享中國式現代化的機遇和成果，切實增強參與強國建設民族復興偉業的獲得感、幸福感和民族自豪感。