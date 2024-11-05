夏立言：要重視九二共識所取得的重大成就

中國國民黨副主席夏立言（中評社 盧哲攝） 中評社南寧11月5日電（記者 盧哲）以“推進交流合作 深化融合發展”為主題的第二十屆桂台經貿文化合作論壇11月4日在廣西南寧舉行開幕大會。中國國民黨副主席夏立言在致辭中表示，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識，反對“台獨”的立場，台海就能夠維持和平穩定。反之，若是背離這個立場，台海就會陷入動蕩不安。他說，我們要珍惜過去兩岸共同歷史，強化雙方共享的淵源，我們更要重視九二共識所取得的重大成就，要捍衛現在和平發展的成果。



“這是我第一次到廣西。”夏立言說，長久以來，廣西美麗的自然風光一直令人心向往之。這幾天他參觀了幾個景點，發現廣西氣候宜人，風土人情都和台灣非常類似。“讓我感到很親切。我想這或許是因為廣西和台灣本來就有很深厚的淵源，又或許是因為我們本來就是一家人，廣西和台灣都是風景秀麗，族群多元、文化多樣、民風淳朴的一個地方。”



夏立言說，許多廣西鄉親陸續移居到台灣，在各個領域都有很傑出的表現和發展，不僅豐富了台灣社會的活力，同時也加深桂台兩地連結，促進了兩岸和平發展。“所以我們始終是有共同的血緣文化和歷史淵源的一家人。事實上幾百年來，我們大多數台灣人的祖先都是從唐山過台灣，我們講中國話，寫中國字，讀中國書，拜中國神，過中國的節氣，兩岸同為炎黃子孫，同屬中華民族，做一個道道地地的台灣人，和堂堂正正的中國人，是完全可以相容的。”

