中評關注：兩岸媒體人共論新變局下的責任

第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在京舉行（中評社圖片） 中評社北京11月5日電（中評社報導組）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在京舉行，兩岸媒體人在下午的交流研討中就新變局下的媒體處境、媒體責任和兩岸媒體融合發展方向等議題展開了深入探討。他們普遍認為，面對兩岸新變局，兩岸媒體界應當更密切的攜手合作，為兩岸融合盡一份心力，也為當前兩岸變局謀求妥善的因應之道。以情感引導情緒，喚醒屬於我們民族的共同記憶，達成理解和認同。同時，也要喚醒台灣人民認識到中國和平統一的重要性。



時事評論人介文汲表示，當前兩岸關係面臨一個新變局，而且這個變局和過去有很大不同。就台灣媒體角度來看，這個變局最大特徵是深受民進黨當局的打壓。現在台灣媒體可以分為兩大類，一類是綠色媒體人，另一類是非綠色媒體人。綠色媒體和媒體人受到民進黨當局百般呵護和支持，他們本身也變成民進黨當局反滲透甚至政治鬥爭的工具。在這個大環境下，非綠色媒體人的處境卻非常艱苦。



介文汲指出，台灣非綠媒體和媒體人的共同點是都能夠堅守中國文化本位，努力為兩岸和平及融合發展積極盡自己一份心力。兩岸媒體對於兩岸和平發展及兩岸人心走向，相較於社團都來得更具影響力和指引力。他建議，為了促進今後兩岸的融合發展，要借助媒體影響力和指引力，從下至上地構建兩岸不可分割的血脈親情、價值認同以及共同願景。此次會議的召開不僅提醒兩岸媒體界應當更密切地攜手合作，為兩岸的融合盡一份心力，更可以為當前兩岸的變局謀求妥善因應之道。



知名主持人、作家黃智賢表示，媒體的責任在於還原真相，但在台灣及國際上，媒體往往受到利益、偏見及資本的控制，使得報導失去了公正和全面性。她強調，媒體人需要正直和誠信，面對複雜多變的輿論環境，不應隨波逐流，而應堅持揭示真實。



黃智賢認為，兩岸的價值觀在本質上是一致的，但認同出現了問題，主要是由於長期的台獨立場影響。她呼籲在這一代人的努力下，實現兩岸的融合，推動兩岸關係的積極發展，把台灣真正帶回家。她相信，當前的融合是為未來的國家統一奠定基礎，進而展開新一輪的深度融合。

