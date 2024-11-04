中日高級別政治對話在京舉行

中評社北京11月4日電／中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅4日在京同日本內閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制磋商。



新華社報導，王毅表示，中日關係處於改善發展關鍵階段，雙方應按照兩國領導人共識，堅持改善發展中日關係的正確方向，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。日方應樹立客觀理性對華認知，恪守在台灣問題上作出的政治承諾，切實維護中日關係的政治基礎，以實際行動落實“互為合作伙伴、互不構成威脅”的重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。



雙方重申遵循中日四個政治文件確定的原則和共識，致力於全面推進中日戰略互惠關係。



雙方表示將保持高層交往和各領域對話交流，對外釋放更多積極正面信號。



雙方認為，中日兩個重要鄰國發展緊密關聯、經濟高度互補，不應也不會“脫鉤”，將共同促進經貿合作健康發展和產供鏈穩定暢通。



雙方談及福島核污染水排海問題，同意加快推進雙邊政治共識的後續落實工作。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，中國堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，是和平與安全記錄最好的大國，將繼續堅持公道公正，防止地區生戰生亂。希望各方共同抵制域外勢力在本地區煽動對立對抗，以實際行動維護地區和平穩定。