中國空間站第七批空間科學實驗樣品順利返回

中評社北京11月4日電／中國科學院空間應用工程與技術中心消息，中國空間站第七批空間科學實驗樣品11月4日隨神舟十八號載人飛船返回艙順利返回。



據介紹，本次下行的科學實驗樣品共55種，涉及空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等領域，總重量約34.6公斤。其中，生命類實驗樣品已于4日上午轉運至北京並交付科學家，材料類和燃燒類實驗樣品後續將隨神舟十八號載人飛船返回艙運抵北京。



生命類實驗樣品包括斑馬魚培養基、氨基酸、寡肽、產甲烷古菌、耐輻射微生物等24種。後續，科研人員將重點開展水生生態系統在空間環境下物質循環機制、厭氧古菌對地外環境的適應能力、極端環境微生物的生存極限和耐受性評估等研究，探討地球生命發生星際傳播的可能性。



材料類實驗樣品包括高溫難熔鈮合金、復合潤滑材料、光纖和光學薄膜等30種。科研人員後續將重點研究重力對材料生長、成分偏析、凝固缺陷及性能的影響規律，推動長壽命空間潤滑材料、精密電子設備中子屏蔽材料、隔聲隔熱金屬多孔材料等的空間應用。



本次下行的燃燒類實驗樣品為基於甲烷燃燒合成的納米顆粒材料。科學家將開展顆粒粒徑、形貌、晶格結構等分析，助力地外環境氣相合成關鍵顆粒材料相關技術發展。