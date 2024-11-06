張彬：變局下謀融合促統一　媒體當為橋樑

中央廣播電視總台高級編輯、對台新聞部副主任 張彬（中評社 李澤璇） 中評社北京11月6日電（實習記者 李婷萱）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京飯店舉行，中央廣播電視總台高級編輯、對台新聞部副主任張彬在主題發言中表示，在百年未有之大變局下，在祖國復興的偉大進程中，媒體應該做好促進兩岸融合發展的橋樑與管道。



張彬說，今天的媒體跟以往完全不一樣，我們處在一個全新的時代、一個前所未有的時代，總有人問我，您覺得這個時代怎麼形容？用狄更斯《雙城記》開篇第一句話來形容：這是最好的時代，也是最壞的時代。最好的時代當然是從經濟發展、生活發展，從中國人在國際社會的地位來講，有了長足的變化。為什麼是最壞的時代呢？因為今天的外部環境發生了劇烈變化，甚至兩岸關係也出現了劇烈變化。國際上也有一個詞叫“烏卡時代”，用四個英文詞頭：不確定性、模糊性，複雜性，易變性來形容這個時代。所以這個時代對於媒體人來說，有時候會無所適從。那麼這樣的時代背景下，在兩岸關係的發展背景下，我們怎樣適應這個時代？這對媒體人真的是一個考驗。



張彬表示，台海問題非常複雜，很多時候涉及到了軍事、政治，甚至是意識形態，但它又是一個必須解決的問題。“實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求”，意思是實現民族復興必須統一。任何一個大國、一個復興的國家，它必然是個統一的國家。我們已經現在進入到民族復興的征程當中，統一就擺在眼前，無論如何實現最終統一已經是進行時了。



“作為媒體人，怎麼讓兩岸用最小的代價、最符合兩岸中國人的共同意願來實現統一？”張彬認為，這就是當今媒體人的責任，正是因為我們的生活環境、社會制度、意識形態不一樣，我們才需要進行充分的溝通。

