蘇恆答中評：政治操弄只會讓台年輕人更不滿

台灣中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月14日電（記者 盧哲）台灣中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆近日接受中評社記者訪問時表示，民進黨當局一味進行政治操弄，禁售大陸零食、把文藝政治化這種小動作，只會讓台灣年輕人非常不滿。“民進黨這幾年的做法天怒人怨。把敵人變得多多的，朋友變得少少的，這就是民進黨這幾年在做的事情。”



劉德華日前在台北演唱會上演唱《中國人》獲得熱烈反響，卻遭到島內綠營攻擊。同時，備受台灣民眾喜愛的一款大陸零食辣花生近期被民進黨當局以“保護島內相關產業”為由禁止輸台和售賣。蘇恆在接受中評社記者訪問時談到相關情況時說，民進黨當局一味進行政治操弄。



“現在台灣島內很多民眾都覺得非常憤怒，又莫名其妙。一首《中國人》怎麼了？” 蘇恆說，劉德華唱的這首《中國人》，詞曲作者都是台灣人，這首歌在1997年前後就發行了，那時候台灣人就很喜歡這首歌。“為什麼那時候我們聽了很開心，現在告訴我不能聽？我覺得根本原因就是民進黨為了政治利益，強行讓台灣跟大陸斷根。可是這件事，用這種刻意的方式，根本抵不過原本的‘渾然天成’。”蘇恆說，“這就是民進黨非常的不自信。一首歌、一包零食就可以打敗他們多年的計劃。你可以知道這一切所謂的文化斷根有多麼的荒謬。”



蘇恆說，過去台灣自詡開放包容，“好像台灣的制度非常優越。可是現在看看兩岸，一比較我們就會發現，大陸的明星或者相關的歌手到台灣之後，就會開始被貼標籤。其實從來沒有這麼複雜，好的文化好的音樂大家就會欣賞。但一定要把事情政治化，大家就會覺得你格局很小，思想非常狹隘，一切都是政治掛帥。”蘇恆說，台灣民眾喜歡大陸很多的創意或者文化，為什麼一定要把它局限在政治上。“沒有所謂的政治正確，因為在今天，兩岸相融相通才是真正的政治正確，硬要去阻斷兩岸的交流和發展，才是真正的政治不正確。”