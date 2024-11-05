中評現場：桂台共論 深化融合發展

第二十屆桂台經貿文化合作論壇11月4日在廣西南寧舉行開幕大會（中評社 盧哲攝） 中評社南寧11月5日電（記者 盧哲）第二十屆桂台經貿文化合作論壇11月4日在廣西南寧舉行開幕大會。本屆論壇以“推進交流合作 深化融合發展”為主題，由國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，兩岸知名人士，兩岸暨澳門台商代表，台灣少數民族、基層民眾、青年代表匯聚邕城，共商共議共享八桂新機遇。



廣西壯族自治區黨委副書記、自治區人民政府主席藍天立，海峽兩岸關係協會會長張志軍，中國國民黨副主席夏立言出席開幕會並致辭。廣西壯族自治區黨委副書記、組織部部長王維平主持開幕會。



藍天立在致辭中表示，桂台經貿文化合作論壇已經成功舉辦20屆，成為推動兩岸關係和平發展、融合發展的重要平台。作為大陸與台灣進行經貿文化交流合作的先行省份之一，廣西深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩地交流合作不斷走深走實。當前，廣西正深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記關於廣西工作論述的重要要求，解放思想、創新求變，向海圖強、開放發展，高水平共建西部陸海新通道，著力打造國內國際雙循環市場經營便利地，構建更有活力的開放型經濟體系，奮力譜寫中國式現代化廣西篇章。



藍天立表示，廣西願意與廣大台胞台企和衷共濟、攜手前行，搶抓發展機遇，進一步提升經貿合作廣度，用好東博會、峰會和廣西自由貿易試驗區等開放平台，加強電子信息、農產品等方面合作，攜手拓展國際國內兩個市場，共同做大面向東盟的經貿“蛋糕”；堅持互利共贏，進一步提升產業融合深度，以各類產業園區為重點載體持續深化務實合作，大力發展優勢特色農業，促進數字經濟、汽車等產業鏈供應鏈深度融合，打造桂台文旅合作升級版；密切人文交流，進一步提升民族情感溫度，持續擴大民族、文化、教育、基層、青年等領域交流合作，堅定守護中華民族共同家園，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



夏立言表示，連續舉辦20年的桂台經貿文化合作論壇，帶動了台商在廣西的投資發展，成為桂台深化各領域交流合作的重要平台。夏立言提到，許多廣西鄉親陸續移居到台灣，在各個領域都有很傑出的表現和發展，不僅豐富了台灣社會的活力，同時也加深桂台兩地連結，促進了兩岸和平發展。“所以我們始終是有共同的血緣文化和歷史淵源的一家人。事實上幾百年來，我們大多數台灣人的祖先都是從唐山過台灣，我們講中國話，寫中國字，讀中國書，拜中國神，過中國的節氣，兩岸同為炎黃子孫，同屬中華民族，做一個道道地地的台灣人，和堂堂正正的中國人，是完全可以相容的。”



夏立言表示，歷史經驗顯示，只要堅持九二共識，反對‘台獨’的立場，台海就能夠維持和平穩定。反之，若是背離這個立場，台海就會陷入動蕩不安。他說，我們要珍惜過去兩岸共同歷史，強化雙方共享的淵源，我們更要重視九二共識所取得的重大成就，要捍衛現在和平發展的成果。