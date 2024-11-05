快評：吳豊山掌海基會　沒九二共識一切皆枉然

中評社快評／台灣海基會4日下午召開董監事會議，推選吳豊山接任海基會董事長。吳豊山致詞時提到希望與大陸海協會攜手“揮別柳暗、迎向花明”，但就是不提兩岸兩會對話協商的政治基礎“九二共識”。



今年7月，海基會前董事長鄭文燦因涉貪請辭，董座職務由副董事長許勝雄代理近四個月。吳豊山昨天說起與海基會的因緣，稱自己在海基會剛成立時擔任過董事，這次受到賴清德邀請時曾經很猶豫，後來意識到沒有權利當逃兵。



吳豊山在接任董事長後稱“兩岸分立分治已經七十五年”。在大陸聽來，這不是堆疊善意。大陸的立場是，1949年以來，海峽兩岸雖然尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國的主權和領土完整不容分割。



吳豊山又說海基會必定以“存好心、說真話、做實事”的態度承擔責任，以兩岸和平共榮為盼望。這又是空口、空談，不是真正誠意。如果吳豊山與賴當局真想恢復兩岸兩會對話，就應回到“九二共識”政治基礎上來。



16年前兩岸是如何恢復商談的？吳豊山應該很清楚。2008年5月26日，海基會給海協會發去電函，表明願意在“九二共識”的基礎上盡快恢復兩會商談。相隔三天，5月29日，海協會復函海基會，同意恢復商談。當年6月13日－14日，中斷九年之久的兩岸兩會商談在北京舉行。



16年前兩岸恢復商談必須先確認“九二共識”這一政治基礎，今天也一樣。若沒有“九二共識”，一切皆枉然。