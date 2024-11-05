中評關注：特朗普與哈里斯對華不同？有歧見

美國《外交政策》探討美國大選結果對亞洲影響 FP視頻 中評社華盛頓11月4日電（記者 余東暉）美國大選到收官階段難見高低，以至於美國戰略學界在投票日來臨前依然在猜想：特朗普與哈里斯在對待亞洲和對華政策上到底有何不同？美國專家在這個問題上其實也存在歧見。



美國《外交政策》日前舉行線上對話，布魯金斯學會兩位專家何瑞恩（Ryan Hass）和郭晨熹（Lynn Kuok）談美國大選結果對亞洲的影響。在特朗普與哈里斯的對華策略有多大不同的問題上，兩位專家的觀點有分歧。何瑞恩認為特朗普和哈里斯的對華手法相當不同；郭晨熹認為兩人的策略是趨同的。



布魯金斯學會約翰·桑頓中國研究中心主任、高級研究員何瑞恩指出，特朗普政府與哈里斯政府的對華手法會有相當的不同，這與華盛頓流行的觀點認為兩黨對付中國有共識有所相悖。特朗普聚焦於尋找籌碼，以確保獲得具體的、可觀的目標。在其第一任，特朗普專注於貿易赤字，作為美中關係公平性的前提。如今美國對華貿易逆差依然存在，相信如果特朗普再度當選，這仍將是其專注的問題。處理貿易逆差，特朗普最喜歡的籌碼就是關稅，其對華手法的不可預測性和易變性也被認為是他的籌碼。



何瑞恩表示，特朗普的另外一個特點是他對於個人化學反應的堅持。他天生地相信通過他的魅力和感召力，外國領導人會屈從於他的意志。這就是為什麼在美國對華情緒負面的情況下，特朗普多次在競選中讚揚中國領導人，就是試圖在他的所謂善意庫裡儲存一些以資將來之用，試圖讓中方朝他認為優先的事項上做出讓步。