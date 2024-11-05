澳門特區政府公布2024年度授勛名單

中評社北京11月5日電／據新華社報導，澳門特區政府4日根據勛章、獎章和獎狀提名委員會的建議，公布2024年度授勛名單，表彰相關人士、實體在個人成就、社會貢獻或服務澳門特區方面的傑出表現。



澳門慈善機構仁慈堂、澳門特區政府衛生局仁伯爵綜合醫院、土生葡人歐安利、澳門大學校董會主席林金城、澳門特區立法會議員陳澤武獲授予金蓮花榮譽勛章。



榮譽勛章分為大蓮花榮譽勛章、金蓮花榮譽勛章及銀蓮花榮譽勛章，是用以表揚在本地或外地對澳門特區的形象和聲譽有傑出貢獻的人士或實體，又或在任何領域對澳門特區的發展有重大貢獻的人士或實體。



澳門廠商聯合會、澳門國際銀行股份有限公司獲授予銀蓮花榮譽勛章。



江朝輝、馬志毅、楊道匡、張宗真、周永豪獲授予專業功績勛章；澳門公共汽車股份有限公司、安福化藥廠有限公司、博維資訊系統有限公司獲授予工商功績勛章；澳門酒店協會獲授予旅遊功績勛章；培正中學、同善堂中學、邱庭彪、麥沛然獲授予教育功績勛章；飛文基獲授予文化功績勛章；龔樹根、李從正、陳家良獲授予仁愛功績勛章；澳門田徑總會獲授予體育功績勛章。



功績勛章共分七種，是頒授給在專業活動、工商業、旅遊業、教育事業、藝術和文化事業、社會福利和慈善事業，以及體育事業方面有傑出貢獻的人士或實體。