香港法律周啟幕　探討中外機遇下香港作用

中評社北京11月5日電／據新華社報導，香港法律周2024於4日至8日在港舉行，今年的主題為“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”。來自世界多地的專家學者將探討包括國際法、替代爭議解決的發展、粵港澳大灣區的機遇、區域內外法治等議題。



據介紹，香港法律周2024採取線上線下相結合的模式，將舉行一系列峰會、論壇以及講座等活動。此外，會場還設置了新時代國家法治建設成就展，重點介紹國家法治建設的成就，以及香港在助力國家法治發展方面的作用。



4日舉行的亞太國際私法峰會是香港法律周2024的首場活動，由香港特區政府律政司與國際統一私法協會合作舉辦。特區政府律政司司長林定國致辭表示，今年法律周的主題體現了香港作為內地、亞太區與世界之間橋梁的獨特角色。在“一國兩制”下，香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區，香港憑借穩固的法律基礎、與內地的緊密聯繫以及內地的大力支持，已成為區域內以至全球法律和經濟合作的重要樞紐。



外交部駐港特派員公署特派員崔建春表示，香港特區積極回應國家發展戰略，銳意改革、奮發進取，定能用好“一國”之利和“兩制”之便，用好香港普通法制度，發揮制度、人才、區位優勢，當好中外聯通的“世界級跳板”。



法律周是香港特區政府律政司的重要活動之一，自2019年起在每年11月第一周舉行。