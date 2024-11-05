香港國際電腦會議聚焦人工智能發展

中評社北京11月5日電／據新華社報導，4日，香港國際電腦會議2024在港開幕。會議為期兩天，重點討論人工智能為香港經濟社會帶來的發展機遇。



本次會議主題為“從生成式人工智能到通用人工智能：人工智能的現在與未來”，預計吸引約1000名海內外代表出席。會議將討論人工智能發展現狀、趨勢、應用、倫理以及風險管理等議題。



香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉出席會議開幕式表示，特區政府全力支持香港人工智能發展。新一份施政報告提出將設立100億港元“創科產業引導基金”，人工智能是重點領域之一。她說，數碼港人工智能超算中心將很快投入使用，這將為本地研發機構和相關產業提供高性能算力。



香港中聯辦副主任劉光源出席會議開幕式致辭表示，香港人工智能基礎科研能力強，可以借助國家人工智能發展東風，在為國家相關產業發展提供支持的同時實現自身更好的發展。同時，香港在人工智能國際產業合作、人工智能安全治理體系建設中都可以發揮獨特優勢和積極作用。



香港電腦學會會長鄭鬆岩表示，人工智能的發展與人類的未來息息相關。人類由生成式人工智能到通用人工智能的探索，不僅是一次科技之旅，也是一次社會發展的歷程。香港電腦學會此前設立了人工智能專家小組，會聚業界精英和學者，共同探討和推動人工智能在智慧城市建設、企業數字轉型等方面的應用。



香港國際電腦會議自1978年由香港電腦學會創辦，至今已經舉辦47屆。