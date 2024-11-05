黃偉綸：低空經濟“監管沙盒”冀明年推出

“大灣區低空經濟聯盟”成員昨日與黃偉綸會面，就發展低空經濟提出十點建議。（圖源：大公報） 中評社北京11月5日電／據大公報報導，施政報告提出成立“發展低空經濟工作組”，以制訂發展策略和跨部門行動計劃。發展低空經濟工作組月內將開首次會議，冀明年初開始陸續推行“監管沙盒”。



“大灣區低空經濟聯盟”約30名成員昨日與財政司副司長黃偉綸、運輸及物流局局長林世雄等工作組成員會面。聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆透露，聯盟共提出十點建議，包括政府牽頭制訂策略加強頂層設計、完善法規、推進試點項目、促進粵港澳低空跨境航線、撥款支援低空經濟發展、規劃基礎建設、完善網絡覆蓋、發展低空經濟的保險服務，以及運用地理信息系統的科技設計低空空域的高速公路等等。她指，低空經濟的應用場景除了應急救援、保安巡查、城市管理等範疇之外，業界還提出發展旅遊產品，例如，飛越海洋公園、地質公園、濕地公園、維港等地。葛珮帆估計，無人機飛行維港，會較原來的直升機便宜。



“大灣區低空經濟聯盟”榮譽顧問、立法會議員陳紹雄指出，要發展低空經濟，絕非單打獨鬥，政府要具備前瞻性思維，並且與大灣區其他城市分工，將整個低空經濟的應用模式輻射至全國，東南亞以至其他“一帶一路”國家。同為聯盟榮譽顧問和立法會議員林筱魯則補充，聯盟成員涵蓋硬件、軟件、研發、培訓等不同領域，希望就香港未來低空經濟發展出一分力，認為“政府肯探索、民間準備好，低空經濟大有可為”。



工作組將月內首次開會



黃偉綸昨日在社交平台發文表示，施政報告提出成立“發展低空經濟工作組”，當局會先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。工作組將於月內舉行首次會議，並希望明年初開始陸續推行“監管沙盒”。