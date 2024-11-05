香港已成全球法律和經濟合作樞紐

左圖：律政司司長林定國（中）、外交部駐港公署特派員崔建春（右二）和國際統一私法協會秘書長Ignacio Tirado（左二）等合照。右圖：亞太國際私法峰會吸引來自46個司法管轄區的逾1100人登記參加。（圖源：大公報） 中評社北京11月5日電／據大公報報導，香港法律周2024昨日揭幕，本年度法律周的主題是“香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板”，來自世界各地的專家學者齊聚香江，探討包括國際法、替代爭議解決的發展、粵港澳大灣區的機遇、區域內外法治等議題。



昨日舉行的亞太國際私法峰會是法律周的首場活動，吸引了來自46個司法管轄區的逾1100人登記參加。國際統一私法協會秘書長Ignacio Tirado致歡迎辭時指出，峰會已成為國際法律界盛事之一，展現香港是舉世公認獨一無二的法律和金融中心。



律政司司長林定國表示，香港憑借穩固的法律基礎、與內地的緊密聯繫，以及內地的大力支持，已成為區域內以至全球法律和經濟合作的重要樞紐。＼大公報記者 龔學鳴



亞太國際私法峰會兩年一屆在港舉行，由律政司與國際統一私法協會合作舉辦。本屆峰會主題為“機遇跳板：善用國際私法和科技促進融資、投資及可持續發展”。世界各地享負盛名的法律界學者和知名執業者討論如何透過統一和協調各領域的國際私法，支持經濟發展和促進跨境互動，並使其更為順暢。



獨一無二的法律和金融中心



律政司司長林定國為峰會致歡迎辭表示，今年法律周的主題體現了香港作為內地、亞太區與世界之間橋梁的獨特角色。在“一國兩制”下，香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區，香港憑借穩固的法律基礎、與內地的緊密聯繫，以及內地的大力支持，已成為區域內以至全球法律和經濟合作的重要樞紐。



林定國強調，律政司重視培養法律人才，會持續為法律人才提供發展專業的機會，以鞏固香港作為領先的國際法律及爭議解決中心的地位。為了進一步推動律政司的能力建設計劃，他宣布將成立香港國際法律人才培訓學院，並誠摯邀請各界人士出席將於法律周最後一天舉行的學院啟動儀式。