職訓局增課程　涵蓋AI中醫藥

職訓局開辦多個人工智能與數碼媒體製作等新課程，迎合社會未來發展所需。（圖源：大公報） 中評社北京11月5日電／據大公報報導，職業訓練局（VTC）於2025／26學年將開辦超過140項全日制課程，包括新增五個新課程，涵蓋人工智能（AI）及中醫藥等四個高級文憑及一個基礎課程文憑。新學年課程由本月7日起至明年2月28日接受學生報名。



VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，“校長推薦計劃”反應熱烈，獲多間中學支持，推薦人數按年增兩倍，並鼓勵學生報名時上載非學術成就的證明文件，供校方考慮。＼大公報記者 華夢晴



VTC高級助理執行幹事郭展幹指出，為配合行業發展及人才需求，新課程“應用人工智能高級文憑”，將裝備學生生成式人工智能（AI）、語言模型、影像處理和電腦視覺的知識和技術，學生可學習利用不同的AI模型，為各行業及領域開發解決方案。



新一份施政報告提到，政府將於明年公布《中醫藥發展藍圖》，香港首間中醫醫院亦預計於明年投入服務。香港專業教育學院（IVE）新開辦“中醫藥專業及營運高級文憑”課程，培訓學生掌握中醫療法、中醫護理，以及中醫診所的行政及營運管理等技能的從業員。



掌握體育及數碼媒體專業技能



新開辦課程包括IVE“基礎課程文憑──運動”，學生可掌握體育產業專業技能，應對愈趨蓬勃及多元化的體育產業發展；HKDI“數碼媒體製作高級文憑”及“用戶體驗設計高級文憑”分別培養學生為社交媒體和移動平台創建數碼內容的技能，以及設計良好用戶體驗（UX）的設計思維和技術。