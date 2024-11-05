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墨西哥城舉行亡靈節遊行
http://www.CRNTT.com   2024-11-05 10:04:17


（圖源：新華社）
　　中評社北京11月5日電／據新華社報導，11月2日，在墨西哥首都墨西哥城，演員參加亡靈節遊行。

　　每年的11月1日和2日是墨西哥的傳統節日亡靈節。亡靈節將西方的萬聖節與墨西哥風俗相融合，是墨西哥最隆重、最獨特的節日之一，大批民眾走上街頭，慶祝這個崇敬生命的節日。
 


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