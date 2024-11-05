中評社北京11月5日電／網評：進博會國際公共產品角色日益顯著



來源：中國網 作者：王孝鬆



11月5日至10日，第七屆中國國際進口博覽會（下稱“進博會”）在上海舉辦。本屆進博會共有77個國家和國際組織參加國家展，數量較上屆有所增長；企業展繼續保持36萬多平方米的超大規模，參展企業數量達3496家，來自129個國家和地區，參展國別（地區）和企業數量均超過上屆。



自2018年首次舉辦以來，進博會的規模不斷擴大，現已成為展示中國新發展格局、推動高水平開放的重要窗口。即使在新冠疫情期間，進博會也未曾中斷，為全球貿易和產業鏈供應鏈穩定作出了重要貢獻，其國際公共產品的角色日益顯著。



本屆進博會吸引297家世界500強企業和行業龍頭，以及近800個採購團體參展，數量創歷屆之最。企業商業展延續六大展區設置，並著力打造創新孵化專區，超過150家國際企業連續7年簽約進博會，挪威、布隆迪、聯合國兒童基金會等國家和國際組織首次亮相。本屆進博會還為37個最不發達國家參加國家展和企業展提供支持，在食品和農產品展區進一步擴大非洲產品專區面積，讓更多發展中國家融入普惠包容的全球化進程。這意味著，本屆進博會不僅規模持續擴大，而且內容也不斷創新、吸引力不斷增強，展會質量得到全方位提升。



進博會的不斷擴容與升級，彰顯了中國堅定不移擴大開放的決心。作為世界首個以進口為主題的國家級展會，進博會由習近平主席親自謀劃、親自提出、親自部署、親自推動，是中國推進新一輪高水平對外開放的重大舉措。

