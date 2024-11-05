中評社北京11月5日電／網評：美國大選凸顯其選舉制度的弊端



來源：大公報 作者：周德武



11月5日是美國總統大選的最後一天投票日。截至美東時間3日上午9時，已有超過7800萬選民提前投票，總體投票率過半。不過，大選最終結果很大程度上取決於總體投票率、投票的性別比。這次大選不僅是男性候選人與女性候選人之間的對決，更是男性選民與女性選民之間的對決。從某種意義上說，民主黨正變成女人黨，共和黨正變成男人黨。“婦女能頂半邊天”這句話運用到當下的美國選舉，也有幾分應景。



這次美國大選亂象叢生，充分暴露了美國選舉制度的弊端。



一是美國兩黨的初選機制出了問題。民主黨和共和黨推出的兩個候選人年齡加在一起超過160歲，兩位耄耋老人本應安度晚年，卻選擇挑戰極限。雖然德桑蒂斯和黑利等新生代共和黨人有意出來挑戰特朗普，但最後都被挑落下馬。拜登於6月27日進行第一次總統候選人辯論時語無倫次，表現糟糕，民主黨大佬不得不“逼宮”，迫拜登交出接力棒，把選民的初選投票過程當兒戲。儘管民主黨一再指責特朗普2021年1月不願意和平交權，是破壞民主的罪魁禍首，但是民主黨在初選方面的做法在共和黨看來也是“反民主”的，無疑削弱了民主黨的“民主敘事”。



特朗普指責民主黨操縱2020年大選。當年10月，FBI以俄羅斯干涉美國大選為由，封殺了拜登之子亨特的“電腦門”醜聞，“十月驚奇”未能發酵，這讓特朗普及其支持者憤憤不平，從而進一步強化了大選舞弊及陰謀論的認知。

