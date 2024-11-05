中評社北京11月5日電／網評：民進黨“反中”走火入魔



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨一些政客“逢中必反”已經到了走火入魔的地步。最近，香港“樂壇天王”劉德華暌違11年再度赴台舉行演唱會，受到大批歌迷歡迎，不料卻遭到民進黨政客接連“攻擊”，先是說劉德華“在香港修例風波期間站在大陸的立場”、還擔任中國電影家協會第11屆副主席，然後又說他“在演唱會中唱《中國人》”，是“非常中國的設計”。看來，民進黨政客腦子進水已是病入膏肓。兩岸都是中國人，劉德華唱《中國人》何錯之有？反倒是民進黨當局奉行“台獨”路線，數典忘祖，才是中華民族的敗類和罪人。至於香港修例風波，當年民進黨政客公開力挺擾亂香港經濟和社會秩序的黑暴分子，唯恐香港不亂，如今竟還敢拿香港修例風波說事，“抹紅”香港藝人，香港社會絕不會容忍民進黨政客的“台獨”言行。



兩岸同根同源、同文同種、同聲同氣，本就是一家人，台灣人當然也是中國人。正如劉德華演繹的《中國人》歌詞所說“一樣的淚 一樣的痛，曾經的苦難，我們留在心中；一樣的血，一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓。手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人。”這首歌在上世紀九十年代末風靡兩岸，其作曲人和填詞人都是台灣人，足以反映當年台灣文藝界人士的家國情懷。然而，2000年民進黨首次上台執政，宣揚兩岸是“一邊一國”，並實施“去中國化”的“台獨”教育，不斷弱化台灣民眾對中國人身份的認同。民進黨當局前領導人蔡英文甚至叫囂“台灣年輕人是‘天然獨’”。其實，哪有什麼“天然獨”？台灣一些年輕人不瞭解中國史，對身份認同產生錯亂，完全是受到過去20多年“台獨”教育的禍害。

