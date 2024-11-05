中評社北京11月5日電／網評：落實施政報告 全力發展香港產業



來源：大公報 作者：盧曉楓



行政長官李家超日前發布任內第三份施政報告，全面涵蓋產業發展、金融財經、醫療、教育規劃、文化體育事業以及惠民措施等多個範疇。綱張目舉，內容豐富詳實，既以香港願景和長遠戰略性規劃為主軸，也涵蓋具體可量化的具體政策實施，受到社會各界的普遍歡迎。



行政長官在施政報告撰寫前期充分吸收了社會各階層意見，切中問題關鍵，並以短、中、長期的政策為根本抓手，著力提出引領性的解決方案。從覆蓋層面上來說，不管是土地房屋、多元經濟、產業發展、中小企扶持、科技創新，還是長遠的人才教育、安老服務、青年發展，以至基層支持等方面，既各自單獨成篇，也相互補充。



第二個最顯著的特點是產業政策成為施政重點，對比2023年施政報告，有關各行業的產業政策愈見清晰及具體。回顧回歸以來的施政報告，產業政策從初期的配套輔助，逐步成為政府施政的重點。例如在第七部分“推動北部都會區發展引擎 深化大灣區合作”中提出結合內地土地資源優勢擴建物流產業圈，創新地對現代化供應鏈基礎設施的構建提出解決方案，從而提升香港航空樞紐的競爭力。以上的成果，是本屆特區政府對多年以來的政策匯總以及以改革推動發展的集中輸出，可謂誠意滿滿！



最後一個特點，是展現李家超行政長官的施政特色─“以結果為目標”。今次施政報告進一步對2023年施政報告的各項承諾──KPI逐一回顧，注重實效，沒有避重就輕，也不文過飾非。對於部分未能達成或者延誤的項目主動點出來，並對原因加以說明，更對部分政策的加快落地直接施壓給予督導。



面臨日趨複雜的國際局勢，以及國家經濟動能轉變兩個歷史機遇的考驗，一個敢於擔當、善作善成的執政團隊是捍衛市民福祉，帶領香港由治及興，再次騰飛的必要條件和充分條件！香港的改革已經提上日程，一切評判的標準，歸根結底還是看香港這個社會能否以新時代百業暢旺的姿態，屹立於世界超級城市之林。