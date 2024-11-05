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韓日稱朝鮮發射彈道導彈 朝方暫無回應
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2024-11-05 10:02:24
中評社北京11月5日電／據央視新聞報導，據韓國聯合參謀本部當地時間11月5日消息，朝鮮當天向半島東部海域發射彈道導彈。
另據日本防衛省消息，朝鮮於5日早上發射疑似彈道導彈的物體。
朝鮮方面對此暫無回應。
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