韓日稱朝鮮發射彈道導彈　朝方暫無回應

中評社北京11月5日電／據央視新聞報導，據韓國聯合參謀本部當地時間11月5日消息，朝鮮當天向半島東部海域發射彈道導彈。



另據日本防衛省消息，朝鮮於5日早上發射疑似彈道導彈的物體。



朝鮮方面對此暫無回應。