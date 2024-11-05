外圍市況難測　外資加注中國

由於全球資金不斷流向A股及港股，恒指、國企指數今年的升幅明顯。（大公報） 中評社香港11月5日電／大公報報導，近月A股及港股表現突出，跑贏全球股市，確認股市已現拐點，牛市重臨，來自美歐基金、中東油資仍在逢低吸納。在環球資金簇擁之下，中國股票將在美歐日政經形勢不明朗之中持續呈強，成為外資增配不二之選。



人民幣兌美元匯價昨日升至近三周高位，見7.09水平，反映中國股票繼續成為全球投資焦點所在。截至上周五止，今年上證綜指、恒指及國企指數分別上升10%、20%及27%，其中恒指、國企指數升幅超逾美國標普指數，表現稱冠全球。A股及港股向好，有大成交配合，近月A股及港股日均成交均在1.5億元人民幣及1500億港元以上水平，反映資金流入中國股票的大勢持續。最重要的是，市場憧憬內地穩增長政策措施將會是強而有力、超乎常規，估計增發特別國債、專項地方債券超逾10萬億元人民幣，對提振消費及投資、拉動經濟增長的作用不容低估，所以目前增配中國股票仍未算遲，不少外資仍在趁低吸納。



美股大選後有震蕩 歐債危機未解



事實上，目前美歐日股市同時受到政經不明朗因素困擾，走勢可以“一步一驚心”來形容，隨時逆轉向下。目前華爾街股市面對最大變數，首推是本周大選，現時共和及民主兩黨勢均力敵，最終結果難料之外，更可能出現暴力事件，出現投票箱被焚毀，加上市場憂慮美國財赤及債務惡化，長債息不斷抽升，美股在大選之後有暴跌之虞。事實是股神巴菲特旗下巴郡持續抓緊美股瘋漲的機會，減持股票，增加現金水平，做好大跌市準備。



日政治不確定性增 提防黑天鵝



至於歐洲股市，亦是高處不勝寒。除了俄烏衝突、貿易保護主義、極右勢力抬頭不利歐洲政經穩定之外，歐洲主權債務危機似乎未有完全解決，有可能卷土重來，這是歐央行過去數月三度減息的因由所在。近日穆迪下調法國信貸評級展望由穩定降至負面，雖然仍然維持法國“Aa2”信貸評級，但已造成歐洲主權債息普遍上升，從而推高融資成本，進一步打擊當地經濟。法國去年公共債務占國內生產總值（GDP）比重上升至110%，遠高於歐盟設下60%的基準，呈現嚴重超標，而法國財政赤字占GDP比率在今年亦上升至接近6%，預期2025年將進一步上升至6.2%，反映法國財政不斷惡化，大幅超出歐盟定下3%赤字上限的財政規定。值得留意的是，現時合共10多個歐元區成員國赤字率都在3%以上，未有遵守財政紀律，看來歐債危機遲早再大爆發。



另外，日本自民黨及公明黨的執政聯盟大敗，未能在議會取得逾半議席，要另組執政聯盟，勢將影響人事安排、施政、立法。換言之，日本政治會出現高度不確定性，隨時陷入長期不穩定期，令日本更難擺脫當前經濟疲乏、物價上升的困境，需要提防黑天鵝。當心觸發日圓資產拋售，再爆日圓套息交易拆倉潮，引發日本股市暴跌。



人民幣資產安全 資金增配首選



外圍股市隱憂重重之下，人民幣資產相對安全，加上估值仍然吸引，成為國際資金增配首選。環球資金加注中國股票的意欲有增無減，特別是美歐日股市升至歷史高位，估值十分高昂。值得留意的是，近期印度股市資金淨流出80多億美元，規模為4年以來最勁，一個主要因由是新興市場基金普遍上調中國市場投資比重，促使資金由印度轉向中國市場。另外，兩只港股ETF在沙特證券交易所上市正合時宜，可為在港股上市的中資股引入新資金。



總括而言，當前美歐日股市形勢不妙，市況難測，外資更加看好中國股票潛在上升潛力，將有更多資金流入。