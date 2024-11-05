港鐵元祖車廠及控制室“禁區”曝光

左圖：九龍灣維修車廠工場維修區域。右圖：車廠北面的塔形建築物頂層是港鐵第一代車廠控制室及控制台（左圖）。（大公報） 中評社香港11月5日電／大公報報導，港鐵九龍灣首個維修車廠禁區內部大公開！45年歷史元祖級控制室大曝光！



九龍灣車廠自1979年投入服務，是港鐵首個車廠，亦是市區線列車維修的“心臟地帶”，同時是現存最多款式的市區線列車會匯集作日常“體檢”的車廠。為慶祝45周年，港鐵特意拍攝影片《穿越鐵路秘景》，首次以無人機角度與市民一起展開探索之旅。影片中，大家可以清晰看到偌大的維修車廠內各項設施，包括列車停泊路段、維修設備等。



車廠北面的塔形建築物頂層是港鐵第一代車廠控制室，是昔日車務控制人員進行鳥瞰，並掌管列車調度和進出車廠的核心地方。不過，隨著車廠系統數碼化及以全面營運模式運作，控制室已於2003年停止運作，但控制塔的環境與設備依然保存著昔日初建的風貌。今天，港鐵帶我們重回“冰封”逾20年的時空，以全新的角度細味鐵路鮮為人知的點滴，從起點感受鐵路獨有魅力，並一睹港鐵日常運營背後的大舞台。



《穿越鐵路秘景》即上港鐵fb有得睇！系列一連兩集，第二集內容同樣精彩，各位鐵路迷密切留意發布日期！