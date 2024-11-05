研究料香港每年逾5萬人患抑鬱症

港大醫學院研究指出，香港於十年內將持續面臨診治抑鬱症的重大負擔。（大公報） 中評社香港11月5日電／﻿大公報報導，由香港大學醫學院教授李雪帶領的全港首個抑鬱症健康經濟模型研究顯示，香港於2023年至2032年的10年間，將持續面臨診治抑鬱症的重大負擔，每年有逾5萬人罹患此症，帶來的每年平均醫療成本超過25.1億港元。



研究團隊利用來自醫院管理局的全港電子病歷，聚焦2014年至2016年間診斷為抑鬱症的25190名患者，並進行為期7年的隨訪直至2020年，模擬患者從抑鬱症新發、發展為難治型抑鬱症及合併症直至死亡的病程。



研究團隊表示，在本港未引入任何新的治療方法或干預策略情境之下，模型預測出抑鬱症的持續負擔，由2023至2032年，香港每年將有55849至57896名患者罹患抑鬱症，帶來的年均醫療成本超過25.1億港元，其中精神科的護理成本開支為4.735億港元；這些成本在這十年將持續高企。



男性確診 所需資源更多



該研究指出，雖然男性的抑鬱症發病率較低，但一旦確診，所需要的資源會更多；尤其是有健康問題的男性抑鬱症患者（65歲及以上）將面臨的個人醫療成本和死亡風險最高，而青少年患者將導致最高的精神科護理開支。



研究團隊表示，抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後仍未達到緩解期，就歸類為難治型，治療上也比較困難。儘管衹有少於20%的抑鬱症患者會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31至54%的抑鬱症相關醫療資源。由此可以推斷，當抑鬱症病情惡化至嚴重階段將造成巨大的資源負擔，所以早期干預對於挽救病例及節約醫療成本至關重要。