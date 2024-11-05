科大成立顧問小組籌建新醫學院

中評社香港11月5日電／﻿大公報報導，最新一份施政報告中提出，支持本地大學籌建第三所醫學院。科技大學昨日宣布成立校董會顧問小組，由梁智鴻醫生擔任主席，成員包括諾貝爾化學獎得獎者及發明“雞尾酒療法”的何大一，為科大校董會提供專業及策略意見，以實踐建設香港第三間醫學院的願景。



梁智鴻任主席 成員包括何大一



顧問小組成員由來自全球各地、具備廣博學識及見解的知名醫學專家與學者組成，包括推動微創手術、手術機械人和影像導向手術等技術的前英國衛生部長、倫敦帝國學院保羅哈姆林外科講座教授Ara DARZI、哥倫比亞大學醫學教授何大一、2006年諾貝爾化學獎得主史丹福大學教授Roger KORNBERG；及新加坡眼科醫生兼臨床科學家黃天蔭。



科大於今年初已表示有意籌建第三間醫學院，今次成立校董會顧問小組，將會提供專業知識和意見，找出發展方向，以應對人口老化所帶來的醫生人手短缺的挑戰。



擔任校董會顧問小組主席的梁智鴻，有近60年的泌尿科專科醫生經驗，亦曾擔任多項公職，包括醫學界功能界別立法會議員、醫院管理局主席及行政會議非官方成員。



科大校董會主席沈向洋表示，歡迎梁智鴻及其他專家學者加入顧問小組，指踏入醫學新時代，人工智能發展將為疾病預防、醫學診斷和治療帶來徹底變革，有見及此，科大致力培養能面向未來、兼具創新能力和臨床經驗的醫生。



科大校長葉玉如表示，熱切期待更多醫學人才加入科大團隊，攜手促進醫學教育及研究的高質量發展。



梁智鴻表示，十分期待與一眾成員合作，建立一所能應對未來醫療體系需求的醫學院，培育能迎接未來挑戰的醫生。