黃偉綸：低空經濟“監管沙盒”冀明年推出

“大灣區低空經濟聯盟”成員昨日與黃偉綸會面，就發展低空經濟提出十點建議。（大公報） 中評社香港11月5日電／﻿大公報報導，施政報告提出成立“發展低空經濟工作組”，以制訂發展策略和跨部門行動計劃。工作組月內將開首次會議，冀明年初開始陸續推行“監管沙盒”。



“大灣區低空經濟聯盟”約30名成員昨日與財政司副司長黃偉綸、運輸及物流局局長林世雄等工作組成員會面。聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆透露，聯盟共提出十點建議，包括政府牽頭制訂策略加強頂層設計、完善法規、推進試點項目、促進粵港澳低空跨境航線、撥款支援低空經濟發展、規劃基礎建設、完善網絡覆蓋、發展低空經濟的保險服務，以及運用地理信息系統的科技設計低空空域的高速公路等等。她指，低空經濟的應用場景除了應急救援、保安巡查、城市管理等範疇之外，業界還提出發展旅遊產品，例如，飛越海洋公園、地質公園、濕地公園、維港等地。葛珮帆估計，無人機飛行維港，會較原來的直升機便宜。



“大灣區低空經濟聯盟”榮譽顧問、立法會議員陳紹雄指出，要發展低空經濟，絕非單打獨鬥，政府要具備前瞻性思維，並且與大灣區其他城市分工，將整個低空經濟的應用模式輻射至全國，東南亞以至其他“一帶一路”國家。同為聯盟榮譽顧問和立法會議員林筱魯則補充，聯盟成員涵蓋硬件、軟件、研發、培訓等不同領域，希望就香港未來低空經濟發展出一分力，認為“政府肯探索、民間準備好，低空經濟大有可為”。



工作組將月內首次開會



黃偉綸昨日在社交平台發文表示，施政報告提出成立“發展低空經濟工作組”，當局會先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。工作組將於月內舉行首次會議，並希望明年初開始陸續推行“監管沙盒”。



黃偉綸指，低空飛行活動可以廣泛應用在不同領域，可用於救援、測量、物流、運輸等，亦可帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展。他昨日聽取“大灣區低空經濟聯盟”相關意見，認同發展低空經濟必須具前瞻性，站位要高、望得要遠，也要站得穩，當局會以探索精神一步一步地去做，善用市場和學界力量，以及加強與內地方面的合作，共同推動低空經濟發展。



“沙盒”（sandbox），原意是指小朋友“玩泥沙”的地方，讓孩子們在有限範圍和安全的情況下玩耍和發揮創意。“沙盒”近年常作為新興行業監管用語，尤其是在金融創科領域，指監管機構容許金融機構在推出新服務和產品前，在風險可控和規模較小的環境下測試並收集數據和用戶意見，以縮短相關產品及服務推出的時間，並確保服務及產品符合監管要求。