富權：民進黨反對“公投綁大選”　為何？

中評社香港11月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：為何民進黨出爾反爾反對“公投綁大選”？以下為文章內容。



台灣地區“立法院”內政委員會昨日舉行會議，邀請“中選會”主委李進勇列席報告業務概況，並備質詢，及審查賴士葆、吳秉叡、羅智強等“立委”分別領銜，和民眾黨黨團擬具的《公民投票法》修正草案。其中羅智強提出的法案建議，恢復“公投綁大選”，而賴士葆提出的法案則主張“公投案”獲通過後，“行政院長”若在三個月內未執行“公投”結果應下台負責。這兩項修法建議引發朝野激烈交鋒，不但是民進黨“立委”強烈反對並激烈攻擊提案“立委”，而且連李進勇也以選舉是選“人”，“公投”是投“事”為由，指責“公投綁大選”會造成失焦，是走回頭路。這些謬論當然遭到國民黨“立委”反擊，指出民進黨是出爾反爾，因為“公投綁大選”正是當年民進黨及其黨主席陳水扁的強烈主張。



實際上，“公投立法”曾經是民進黨的“四大神主牌”之一。蔡同榮等“台獨”分子為了透過“公投制憲”而實現“憲制台獨”，一直在推動“公投立法”，而遭到國民黨、新黨、親民黨的抵制和反對。二零零三年十一月，國親兩黨黨團不勝其擾，決定反守為攻，主動推出國親版的“高門檻”《公民投票法》法案，並挾議席多數迅速通過。陳水扁卻從中找到“防禦性公投”的“巧門”，繞過選民連署程序，直接由“行政院”提出後來改稱為“和平公投”的“防禦性公投”兩道“公投題”案，並決定在二零零四年三月二十日的“總統”大選當日進行投票。此是“公投綁大選”的雛形。後來，陳水扁更是提出，為節省選務和“公投”行政資源，及提高“公投”的投票率，“公投”應當與大選捆綁一起進行。



但因為國親版《公民投票法》的“門檻”極高，陳水扁提出的兩道“公投”題都遭到否決。陳水扁雖然批評《公民投票法》是“鳥籠公投”，但仍然不善罷甘休，趁二零零八年一月十二日的“立委”選舉，提出“討黨產公投”，國民黨也針鋒相對提出“反貪腐公投”，結果都因為未能跨過投票率和同意票率兩道“門檻”而被否決。



緊接著，在三月二十二日舉行的“總統”大選，陳水扁提出“台灣入聯公投”，國民黨也提出“務實返聯公投”，同樣是因為“門檻”過高而未能通過。



在馬英九掌政的那八年，一方面執政國民黨“當家不鬧事”，另一方面泛藍政黨在“立法院”佔據多數議席，而民進黨則處於劣勢，因而沒有進行過任何“公投”。



在二零一六年的大選中，民進黨“完全執政”，得以組織“政府”並握有“立法院”多數席次。因而在時代力量黨團打前鋒、民進黨黨團隨步跟進的局面下，二零一七年提出了所謂“進步版本”的《公民投票法》修法草案，並挾著佔“立法院”多數議席強行通過。

