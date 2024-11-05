廣深城際11月6日起實行新的列車運行圖

中評社香港11月5日電／香港文匯報報導，自2024年11月6日零時起，廣深城際將實行新的列車運行圖。本次調圖，結合廣深城際旅客出行實際，優化了列車開行方案，更好地滿足廣深兩地及沿線旅客朋友的出行需求。調整後，滿圖狀態下，深圳站預計開行廣深城際列車167列，較目前增加13列，其中，往返廣州東站122列、往返廣州白雲站45列。



據深圳新聞網報導，為了進一步便利深圳羅湖地區周邊旅客朋友往返廣州天河地區，讓兩市核心區域往來更加方便，此次廣深城際列車運行圖調整後，深圳站往返廣州東站直達列車日常開行16趟，較目前增加4趟，同時運行時長全部調整至1小時整，車次以“C80”開頭。



深圳車站技術科科長李建方介紹：“目前，深圳站的廣深城際直達列車在7點、10點、13點、15點、18點、21點六個時間段開行，11月6日調整後，將增加9點和15點30分兩個時間段，這是根據客流數據進行優化調整的。”



據介紹，此次廣深城際列車運行圖調整後，在春運、節假日等高峰時期，深圳站往返廣州東站、廣州白雲站將新增12趟夜間高峰列車，更好地滿足旅客朋友中轉換乘和夜間出行的需求，車次以“C91”開頭，其中有5列為直達列車，深圳始發2列、廣州東始發3列。



據瞭解，為了方便旅客朋友便捷乘坐廣深城際列車，除了鐵路12306網站（手機客戶端）、自助售票機和人工售票窗口等購票渠道外，廣深城際還支持使用支付寶小程序“廣深城際”掃碼乘車，輕鬆一掃，即可候乘。