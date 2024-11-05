青島反腐抓早抓小防微杜漸　強化自我監督

資料圖：山東青島（圖源：新華社） 中評社北京11月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，山東省青島市紀委監委組織新入職紀檢監察幹部開展“打鐵必須自身硬”專題警示教育課，現場向每一名紀檢監察“新兵”發放“風險清單”。剛剛加入紀檢監察隊伍的蔣書銘表示：“這份‘風險清單’囊括了紀檢監察工作崗位上各方面的風險點，指明了不能觸碰的‘高壓線’，為我們敲響了‘警示鐘’。”



為健全內控機制，強化對紀檢監察權力運行的制約監督，青島市紀委監委制定紀檢監察幹部日常行為風險清單，全面梳理幹部理想信念、履職用權和廉潔自律3個方面28項風險，為全市紀檢監察幹部設定“禁令”、劃出“紅線”，並通過走訪調研、線索處置等方式加強對執行情況的監督檢查，對發現的苗頭性、傾向性問題及時提醒警示、批評教育。



青島市紀委監委制定《紀檢監察幹部監督機構履職清單》，督促全市各級紀檢監察幹部監督機構準確把握職責定位，充分發揮職能作用，有的放矢做好自我監督。同時，抓好幹部監督工作協同配合辦法22項協作措施的執行落實，進一步凝聚內部監督力量，構建縱向貫通、橫向聯動、齊抓共管的監督格局。



“我們堅持開展提醒式談心談話，做到‘三必談’。”該市紀委監委有關負責同志介紹，堅持在幹部入職時必談，扣好幹部廉潔從政的“第一粒扣子”；在職務調整時必談，提醒幹部戒驕戒躁，時刻忠誠履職；在轉崗退休時必談，教育引導幹部始終嚴於律己、遵紀守法，把嚴管嚴治融入日常、抓在經常。



除此之外，青島市紀委監委還聚焦“關鍵少數”制發致紀檢監察系統內各部門單位負責人的提醒函，提醒督促各部門單位負責同志切實扛牢管黨治黨政治責任，嚴格落實“一崗雙責”，在廉潔自律、真抓實幹上帶好頭、作表率。