安徽蕪湖深化工程招投標領域腐敗專項整治

安徽省蕪湖市紀檢監察機關聚焦重點項目強化監督，推動行業有效治理。圖為該市紀檢監察幹部深入工程項目一線開展監督檢查。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，蕪湖是安徽省域副中心城市、經濟第二大市，市場經濟活躍，工程建設招標投標體量大。針對工程建設招標投標領域突出問題，蕪湖市紀委監委以專項整治為抓手，集中力量、集中精力，把從嚴“懲”、精準“治”、有效“防”一體貫通起來，嚴查嚴治工程建設招標投標領域腐敗問題，助力營造優質高效、規範公平、陽光透明的市場環境，護航經濟社會高質量發展。



理順機制，壓實責任，標準化規範化推進專項整治



秋日，長江航道上，進出蕪湖港的貨輪穿梭如織。港口對岸，惠生聯圩生態建設項目、無為大堤生態廊道建設項目等一批人民城市建設項目正在抓緊施工。



“請問現在項目進展順利嗎？”“招標投標廉潔風險防控制度是如何執行的？”在無為大堤生態廊道建設項目現場，記者見到蕪湖市工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治工作專班副主任班偉時，他正和同事向負責項目建設的當地某國企負責人瞭解問題整改情況。



此前，該企業多名領導幹部、工作人員“靠林吃林”，在工程建設、苗木採購、詢價招標等綠化項目上為相關企業和個人提供幫助，收受賄賂，受到嚴肅處理。



組建專項整治工作“專班＋專組”，是該市紀委監委推進工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治的重要方式。“專班負責統籌調度，專組負責督導指導案件查辦、牽頭辦理重點案件。專班採取制發提示單、編發專報、現場督辦等方式推進工作，壓緊壓實專項整治主體責任。”班偉說。



據瞭解，去年該市公共資源交易平台累計完成工程建設、土地出讓等項目達6000多項，交易金額超千億元。按照省紀委監委工作部署，去年8月，蕪湖開展工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治試點工作，並在今年2月正式開展為期1年的專項整治。

