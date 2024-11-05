中企助力伊拉克老油田煥發新活力

米桑油田一體化終端處理廠一景。孫為征攝 中評社北京11月5日電／據人民日報報導，石油產業是伊拉克經濟的支柱。在伊拉克當前各大油田中，位於東南部米桑省的米桑油田是開採時間最長、環境最惡劣的油田之一。米桑油田在發展過程中，曾面臨設施老舊、技術滯後、資源瓶頸等多項挑戰。2010年5月，中國海洋石油集團有限公司攜手土耳其國家石油公司，與伊方簽訂為期20年的技術服務合同。10多年來，在各方共同努力下，米桑油田從日產不足9萬桶提升到30萬桶，項目人員的工作和生活條件得到不斷改善，老油田煥發出新生機。



破解技術難題



產油已超12億桶



米桑油田老井均為直井，單井產量有限。要實現單井高產就需引入水平井技術。然而，米桑油田鹽膏層厚度約800米，埋深2000—3000米，壓力超過50兆帕，在這種條件下作業被視為世界級難題。此外，這些老井歷經戰亂和高負荷生產，地面設備均出現不同程度的跑冒滴漏、閥門失靈、缺少備件等問題，井下還普遍存在出砂、結垢、管柱腐蝕乃至斷裂等頑疾。



為攻克這些技術難題，項目部經過科研和實踐，不僅克服了巨厚高壓鹽膏層的高風險，而且首次實現在鹽膏層內定向鑽井，突破了多項鹽下水平井鑽井技術瓶頸，探索出“精準動態控壓固井”配套技術，大幅度提升了鹽膏層固井質量合格率，解決了碳酸鹽岩裂縫和溶洞型漏失難題……如今，米桑油田已建成並投產伊拉克最大的油氣水電一體化處理終端，投用標準化示範脫氣站，鋪設逾1500千米油田集輸管網。截至2023年底，米桑油田群累計產油已超12億桶。



米桑油田智能化終端天然氣處理高級主管烏斯曼·拉賈說：“我的工作職責可以分成兩部分，一是確保終端系統的每一個部分都在正常運轉，二是通過數據分析和現場考察，努力提升效率、減少污染和浪費。一直以來，伊中雙方合作順暢，致力於實現同一個目標，那就是讓米桑油田實現高產穩產，智能化終端就是一個體現。”



中海石油伊拉克有限公司副總經理劉輝表示，中方從進入油田作業之初就確立了共商共建共享原則，致力於提升當地技術能力和生產水平，實現共贏發展，“多年來，中企對油田基礎設施建設持續加大投入，不僅為油田持續上產穩產提供保障，也為當地可持續發展夯實了基礎。”

