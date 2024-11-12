郭偉峰：客家精神需要努力開拓新內涵

中國評論通訊社社長郭偉峰（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月12日電（記者 段曉魯）中國評論通訊社社長郭偉峰日前表示，客家精神需要努力開拓新內涵，並對香港兩岸客家研究中心主辦的“講客堂”活動予以高度肯定，他說：“講客堂”至今一共舉辦了十二講，匯聚了兩岸專家的思想智慧，在客家精神與國家統一思想的連結上，發揮了重要的話語功能與作用。



在11月4日由香港兩岸客家研究中心主辦的“中華民族與客家文化”研討會（“講客堂”第12講）郭偉峰開幕致辭時說，客家精神是什麼？經過千百年歷史的淬鍊，可以用十六個字來概述：尊祖敬宗、耕讀傳家、開拓進取、興家報國。客家精神是客家人優秀思想意識、道德品質、倫理觀念和文化習俗的集中體現。



然而，郭偉峰認為，在促進兩岸和平統一、推動中華民族偉大復興的進程中，客家精神需要致力開拓新內涵，以下幾個方面尤其重要：第一，在尊祖敬宗方面，要開拓新時代兩岸客家人一家親的新內涵；第二，在耕讀傳家方面，要開拓兩岸客家文化的深度認同的新內涵；第三，在開拓進取方面，要開拓兩岸客家人致力推動融合發展的新內涵；第四，在興家報國方面，要激勵兩岸客家人在反對分裂、實現國家完全統一上再立歷史新功！



郭偉峰表示，非常高興的是，我們看見了林菁菁董事長以及所領導的香港兩岸客家研究中心正在開拓客家精神新內涵方面作出了努力，做出了貢獻。講客堂至今一共舉辦了十二講，匯聚了兩岸專家的思想智慧，在客家精神與國家統一思想的連結上，發揮了重要的話語功能與作用，現在更是坐而論、起而行，完全可以用發起新客家運動來形容林菁菁董事長和她的同事們的雄心壯志。



郭偉峰表示，更加高興的是，我們看見了越來越多的台灣、香港、大陸客家青年學生加入了瞭解客家歷史、融入客家情懷、拓展客家精神的新客家運動中來。青年強則民族強，青年進步則民族進步！中華民族實現偉大復興，重要的責任在兩岸及港澳青年的肩膀上！新一代客家青年絕對不可能置身度外。

