仇長根：“客家文化”之根脈與傳承

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月6日電（記者 段曉魯）11月4日上午，由香港兩岸客家研究中心主辦的“講客堂”第12講——“中華民族與客家文化”研討會在恒生大學舉行。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根出席活動並在主講環節上發言，以下是發言內容全文。



客家文化，是中華民族優秀文化的重要組成部分。毫無疑問，香港、台灣客家文化，有著同一個“根脈”，即中華民族之根，中華文化之脈。因此，振興中華民族離不開傳承中華文化和客家文化。



“中華民族共同體”形成的具有5000多年中華文化，一直維繫著兩岸關係的發展。延伸開來講，兩岸同屬中華民族，同屬一個中國，同一個根脈，血脈相連，血濃於水。必須指出的是，民進黨當局迄今拒絕“九二共識”，挑戰“一中原則”，賴清德數典忘祖，多次叫囂“兩岸互不隸屬”，拋出所謂“祖國論”，邏輯混亂，偷換概念。很可笑，民進黨當局搞“課綱去中”“台語正名”“閩南語糾錯調查”，遭到島內民眾痛批。無庸置疑，祖國母親“中國”，中華民族“根脈”，無以撼動。



俗話說，世界上只要有華人的地方就有客家人，事實也正是如此。客家人離鄉背井，雖經輾轉流徒，歷經千辛萬苦，但“重倫理、尚教育、隆師道，敬祖先，慎終追遠”。客家文化繼承和發揚中華文化的精髄，客家精神展現“團結和奮進”“勤勞與堅韌”。標誌性的“圍龍屋”“客家土樓”等建築，就是客家人“團結奮進”的象徵。客家人英雄輩出，有晚清抗日志士、愛國詩人丘逢甲，有外交家、近代中國走向世界第一人黃遵憲，有抗日名將羅卓英、謝晉元，有開國元帥葉劍英等。如今，梅州將軍館完整地展示了546名梅州藉將軍的奮鬥史。可以說，客家民系具有強大的凝聚力和生命力。



如何充分發掘港台客家資源，推進港台關係融合發展，是振興中華的一個重要課題。有關資料顯示：目前全世界有客家人近1億。而台灣2300萬人口中客家人約460 萬占20%；香港750萬人口中客家人約150萬占20%。“世界客都”梅州，有梅州、梅縣、大埔、焦嶺、五華、豐順、平遠、興寧等八個縣市，其客家社團“同鄉會”可與台灣“對接”，增進融合。2018成立以來的“香港兩岸客家研究中心”與“台灣中華教育文化經貿總會”，先後舉辦“講客堂”11次，去年舉辦了《九二共識30周年》。