張永山：我們都姓張 我們祖籍都是梅州大埔

台灣中華教育文化經貿促進總會副執行長張再興代為宣讀該會執行長張永山的發言稿(中評社 段曉魯攝) 中評社香港11月6日電(記者 段曉魯)11月4日上午,由香港兩岸客家研究中心主辦的“講客堂”第12講——“中華民族與客家文化”研討會在恒生大學舉行。台灣中華教育文化經貿促進總會副執行長張再興在會上致辭,並代為宣讀了中華教育文化經貿促進總會執行長張永山原已提交的發言稿,主要內容如下:



俗語說“溝通產生共識,協調促成合作”。有了接觸交流、面對面的溝通,不只會充分瞭解對方的立場想法,更可產生共同可以接受的意見方法。有了充分的討論、協調研究,就可以相互的應用對方的優點、攜手合作,解決面對的困難與問題。所以:溝通與協調是所有邁向和平道路的最佳鑰匙。相信這是主辦單位極力推動此項活動的最大善意。



我曾經在國外參加一個國際學生活動營,剛進入團體活動營區,我就選擇一位與我相同膚色的同學走向他說:“How are you?”對方也說“How are you?”,我就問:“Where are you from?”對方說:“China”。



哇噻:是中國人。我非常高興、改用中文說:“我從台灣來的,請問貴姓?”對方也很高興的回我說:“我姓張”,哇同宗。



這時又有一位相同膚色的同學,走向我們,用一種廣東口音的中文說:嗨!兩位同學:我是從香港來的,“我姓張”!真巧,我也姓張,可見他剛剛聽到我們的對話而加入的。



我問他們“家鄉是住哪裡?”他們倆異口同聲“大埔”。哇!我也是“大埔”:一位是“梅州大埔”,一位是“香港大埔”,還有一位是“台灣嘉義大埔”。我們三個馬上抱在一起,大聲喊叫“祖籍梅州”,我們都是客家人。三人為眾、大聲叫喊“有眾心同誠,普天同慶”的喜悅。