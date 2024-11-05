政策市場雙向推動　銀齡消費步入增長快車道

中評社北京11月5日電／據人民網報導，在青城山研學太極、游玩賞景、暢談人生，開啟一場豐富多彩的研學之旅；在麗水沿著“五養”銀齡研學線路，於龍泉、雲和、縉雲、景寧的青山綠水間感受佘鄉風韵；住進河北昌黎供養中心，吃著營養可口的老年餐、住著溫馨寬敞的適老化房間、參加形式多樣的文體活動、去附近游覽海濱風光，體驗旅居養老生活的輕鬆愜意……



近兩個月以來，伴隨著各地陸續進入“賞秋”模式，銀齡旅遊研學正展示出巨大的消費活力。在線旅遊平台數據顯示，國慶假期過後，老年人機票預訂量顯著增長，55歲以上旅客占比約10%。10月8日至31日團期出游用戶中，50歲及以上用戶出游人次占比已接近40%，銀發旅遊市場正逐漸升溫。



前不久出台的《樂享銀齡，探討中老年旅遊消費趨勢——2024 年中國銀齡旅遊專題報告》（以下簡稱《報告》）顯示，按年齡分布來看，中老年群體占據全國旅遊者近40%的份額。從旅遊頻次來看，17.6%的中老年群體每年旅遊3次及以上，40.8%的中老年人每年旅遊1到2次。中老年群體是旅遊市場重要客源且需求旺盛，同時隨著中老年人口基數的擴大，旅遊市場也在不斷注入潛在客源。



中國旅遊研究院總統計師馬儀亮指出，隨著老年人口數量的不斷增加和人均預期壽命的延長，以及針對老年人的社會保障體系的不斷完善，老年旅遊市場前景廣闊。



業內人士對此表示，得益於政策與市場的雙向推動，銀齡消費正在步入快車道。各界可以深入研究老年人的出游需求、行為特點、消費習慣等，推出更適合老年人出游的產品並改善相應服務，以滿足這一龐大市場的需求。



在政策端，今年1月，國務院辦公廳印發首個國家級“銀發經濟”的政策文件《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，聚焦老年人群體，提出要完善老年健康服務體系，鼓勵發展符合老年人需求的消費健康產品。8月又發布了包括《國務院關於促進服務消費高質量發展的意見》在內的一系列促進消費政策，大力發展銀發經濟。其中，涉及旅遊領域的政策舉措包括增開銀發旅遊專列、對車廂進行適老化改造、豐富旅遊線路和服務供給等。