“中國第一展”境外採購商創歷史新高

中評社北京11月5日電／據新華社報導，中國對外貿易中心4日發布信息稱，第136屆廣交會共有25.3萬名境外採購商到會，首次突破25萬人，創下歷史新高，頭部跨國採購企業首次突破300家、達308家。



截至11月3日，第136屆廣交會共有來自214個國家和地區的25.3萬名境外採購商到會，較上屆增長2.8%。其中，“一帶一路”共建國家採購商占比超六成，共計16.5萬人，增長3.7%；中東國家採購商數量增長最快，達3.4萬人，增長32.6%；歐美國家採購商明顯回升，到會5.4萬人，增長8.2%。



廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青介紹，本屆廣交會出口意向成交額249.5億美元，較上屆有所增長。“一帶一路”共建國家成交占比過半，歐美傳統市場成交實現增長。“本屆到會境外採購商採購目標明確，合作意願較強，後續通過實地驗廠、深入對接後有望達成更多交易。”



本屆廣交會共有來自49個國家和地區的730家企業參加進口展，其中“一帶一路”共建國家企業占比65.5%，RCEP成員國企業占比33%。俄羅斯、馬來西亞、越南等展團企業與中國企業達成意向合作。土耳其、韓國、埃及等展團下屆將繼續組團參展。



本屆廣交會線下展閉幕後，線上平台繼續常態化運行。第137屆廣交會將於明年4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦。