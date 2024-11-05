進博會：推動高水平開放　合作共贏創未來

中評社北京11月5日電／據人民網報導，11月5日，第七屆中國國際進口博覽會在國家會展中心（上海）拉開帷幕。



開放結碩果，攜手啟新程。自2018年首次舉辦以來，進博會持續發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作“四大平台”功能，成為構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品。本屆進博會，各方參與熱情高漲，繼續為推動世界經濟發展作出更大貢獻。



傳遞開放強音——



共同構建開放型世界經濟



作為全球首個以進口為主題的國家級展會，7年來，進博會“朋友圈”持續擴大，“成績單”越發亮眼。



數據顯示，前六屆進博會已有近2500項代表性首發新產品、新技術、新服務亮相，累計意向成交額超過4200億美元；累計組織1130多家外資企業和投促機構赴各地開展精準對接，不少展商在中國建設新門店、新工廠、新研發中心。



商務部部長助理唐文弘表示，通過舉辦進博會，堅持擴大對外開放的政策宣示，充分彰顯中國推動構建開放型世界經濟的決心和信心。一系列開放舉措逐步得到實施，用實際行動和成果證明中國開放的大門只會越開越大。



開放是人類文明進步的重要動力，是世界繁榮發展的必由之路。當前，世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。通過進博會平台，中國堅定不移全面擴大開放，讓中國大市場成為世界共享的大市場，為全球經濟發展注入更多正能量。



企業展繼續保持36萬多平方米的超大規模，將有129個國家和地區的3496家展商參加，國別（地區）數和企業數均超上屆，參展世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高，186家企業和機構成為七屆“全勤生”……透過這組數字，可以看到第七屆進博會的開放新高度。



凝聚開放共識，貢獻發展智慧。本屆進博會同期舉辦虹橋國際經濟論壇，將發布《世界開放報告2024》及其他相關領域專業報告等，為多個行業提供有益借鑒和前沿引領。本屆論壇更加突出“促進全球開放合作、完善全球經濟治理”的功能定位，以“堅持高水平開放 共促普惠包容的經濟全球化”為主題，聚焦新型儲能、人工智能等國際熱點話題，邀請政商學界嘉賓交流討論，境外發言嘉賓近一半。政策解讀、對接簽約等各類配套活動約110場，人文交流活動展示面積超過3.2萬平方米。

