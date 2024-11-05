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日本今年上半年出生人口同比下降6.3%
http://www.CRNTT.com   2024-11-05 16:12:33


　　中評社北京11月5日電／據央視新聞報導，當地時間11月5日，日本厚生勞動省公布的人口動態統計初步數據顯示，2024年1月至6月出生的嬰兒數量為329998人，較去年同期減少6.3%。預計日本今年全年出生人數或將首次低於70萬。

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