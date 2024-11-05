河南周口壓實責任　規範集體“三資”管理

中評社北京11月5日電／據中國紀檢監察報報導，日前，河南省周口市紀委監委公開通報多起農村集體“三資”領域不正之風和腐敗問題典型案例，釋放出堅決懲治群眾身邊“蠅貪蟻腐”的強烈信號。



今年以來，周口市各級紀檢監察機關針對村（社區）集體資金管理混亂、資產違規流轉、資源隨意占用等問題，通過市縣紀委監委班子成員下沉督導調研、“室組地”聯動督查等方式，壓實職能部門整改整治主體責任，守好看牢農村集體經濟“錢袋子”。



該市紀委監委扎實開展重點村（社區）集體“三資”提級監督和提級管理“雙提”工程，選取“三資”數額超過1000萬元、工程項目多、債務規模大的村（社區）作為重點，督促農業農村部門指導集體經濟組織全面清查核實各類集體資產，會同第三方審計機構對集體“三資”清產核資底册逐項比對核查、審計核算，及時公示公開集體“三資”底數。截至目前，全市新增提級監督管理重點村（社區）69個，核查摸清集體“三資”2.26億元。



“這塊土地的發包價格存在異常……”近日，項城市官會鎮路營村一項土地使用權交易因發包價格過低觸發了該市集體“三資”監管平台預警。官會鎮紀委立即跟進核實督促整改。周口市紀委監委持續以信息化賦能集體“三資”監管，推動完善農村集體“三資”大數據管理平台建設。全市4975個農村集體經濟組織完成了登記賦碼，實現“三資”管理陽光運行。同時，開通基層監督專用接口，既強化監督，又提升審批效率和合規性，切實守護群眾切身利益。



周口市紀委監委充分壓實職能部門監管職責，督促財政部門做好涉農政策資金統籌管理，農業農村部門加強對重點政策落實情況、重點項目資金使用情況的日常監管，確保資金落實到位。