社會保險法實施情況執法檢查：力爭覆蓋全民

中評社北京11月5日電／據人民日報報導，法律檢查與法律修改相結合，目標導向與問題導向相結合，常規檢查與法律評估相結合……今年6月至9月，全國人大常委會對社會保險法實施情況開展執法檢查，檢查組緊扣法律規定，注重監督實效，共形成了9份前期調研簡報、6份委托檢查報告、2份法律評估報告、3份檢查分報告。



作為規範社會保險制度的基礎性綜合性法律，社會保險法於2010年由全國人大常委會會議通過，2018年修改個別條款，有力推動我國社會保障體系建設，對規範社會保險關係、維護社會和諧穩定、促進經濟社會發展發揮了重要作用。



“從檢查情況看，社會保險法的貫徹實施總體到位、成效明顯，社會保險功能日益完善，覆蓋範圍持續擴大，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強。”檢查組認為，儘管成效顯著，但法律實施仍存在一些短板和弱項，比如，“應保盡保”尚有差距、參保質量有待提升、制度運行存在堵點。



穩步擴大社保覆蓋範圍



中國一重集團有限公司是我國裝備製造業領域的重要骨幹企業，總部位於黑龍江省齊齊哈爾市，今年適逢成立70周年。



6月，檢查組來到中國一重廠區，成百上千噸的“鋼鐵巨人”高高矗立。在鑄鍛鋼事業部水壓機鍛造廠生產車間，工人們正在加緊生產一批空心鍛造不銹鋼主管道。



“我們嚴格執行社保政策，積極履行參保繳費等法定義務，按月足額繳納各項社保費用，切實維護廣大職工合法權益。”中國一重有關負責人介紹，集團在法定社會保險體系外，還為職工建立補充養老保險、補充醫療保險，為職工提供更加充分的社會保障。



社會保險法第六十條規定，用人單位應當自行申報、按時足額繳納社會保險費。職工應當繳納的社會保險費由用人單位代扣代繳。



在黑龍江飛鶴乳業有限公司，檢查組瞭解到，公司在用工當月為職工辦理參保登記，嚴格按照工資標準如實申報繳費基數，按時繳納各項社會保險費。

