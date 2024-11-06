外交部：中國深度融入世界的腳步不會停歇

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月6日電（記者 海涵）第七屆中國國際進口博覽會11月5日在上海開幕，李強總理出席開幕式並發表主旨演講。外交部發言人毛寧在當天的例行記者會上表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措。七年來，進博會已成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台，展現出中國與世界共謀發展的誠意和胸懷。正如李強總理在今天上午第七屆進博會開幕式上的主旨演講中強調，越是面對逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義上升，中國越是要堅持開放、擴大開放、提升開放。



毛寧說，李強總理指出，要在堅持重信守諾中更好凝聚開放共識。衹有各方都信守開放承諾，拿出務實行動，才能攜手營造良好的開放合作環境，才能讓開放真正成為普遍共識。在推進開放、擴大開放方面，中國一直說到做到。我們將進一步擴大制度型開放，積極對接國際高標準經貿規則，深入實施自貿試驗區提升戰略，同更多國家商簽高水平自貿協定、投資協定。言必信、行必果將貫穿於中國對外開放的始終。要在堅持互利共贏中更好拓展開放空間。基於利益共享的開放，才能更有效率，也更可持續。零和博弈、贏者通吃的思維，只會阻礙發展前進的步伐。中國願進一步開放超大規模市場，包括實施單邊開放措施，與各國分享更多發展機遇，真正把中國大市場變成世界大機遇。要在堅持命運與共中更好擔起開放使命。面對當前全球發展陷入的困局，沒有誰可以獨善其身，也沒有誰能夠獨自解決。中國是多邊主義的積極倡導者、踐行者，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持發展中國家更好分享全球化紅利。



毛寧說，李強總理表示，一攬子增量政策推出後，主要經濟指標全面回升，市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現許多積極變化，呈現良好態勢。這說明中國經濟的良好基本面沒有改變，中國政府有能力推動經濟持續向好。我們對中國經濟的發展充滿信心。



毛寧表示，對外開放是中國的基本國策。無論國際形勢如何變化，中國擴大高水平開放、深度融入世界的選擇不會改變，腳步不會停歇。中方願同各方一道繼續努力，攜手建設開放型世界經濟。

