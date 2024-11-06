中評現場：兩岸童畫共繪“一起”美好未來

主持人方玢、宋嘉諾主持第十五屆海峽兩岸少兒美術大展開幕式。（中評社 羅方玲攝） 中評社北京11月6日電（實習記者 羅方玲）11月3日，以“一起”為主題的第十五屆海峽兩岸少兒美術大展在北京今日美術館隆重開幕。作為本屆兩岸巡展的第五站，此次展覽延續了一貫的多元特色，涵蓋三個板塊：童畫天地、當代對話未來、“一起飛翔”，匯聚了兩岸青少年的創意與熱情，並邀請到多位藝術家及公益組織共同參與，展現了跨越地域的文化共鳴與對未來的美好願景。



在活動現場，主辦方特別邀請了兩岸知名的藝術家和教育工作者，共同回顧了這一藝術展十五年來的發展歷程，陳斌華、徐莽、武光陶、黃秋儒、晏燕、周櫻、龍念南等多位嘉賓出席並發表講話。



海峽兩岸少兒美術大展策展人、雲揚天際文化藝術機構創辦人周櫻首先致辭。她回顧了海峽兩岸少兒美術大展15年的歷程，感慨萬分。她說，從最初的起步到如今的蓬勃發展，每一步都離不開大家的共同努力和支持。周櫻特別提到了今年大展共有9個城市站，包括香港，首次落地的澳門，以及新北和花蓮的加入，這些都讓大展的影響力更加深遠。她表示，大展不僅是一個藝術展，更是一個承載著社會責任和使命的平台，旨在為孩子們創造一個更有道德、更公正、更有品格的理想未來。



海峽經濟科技合作中心副主任武光陶則從大展對兩岸關係的積極影響出發，強調了“一起”這一主題的重要意義。他表示，15年的大展就像一座立交橋，連接著兩岸的少兒美術交流，也促進了兩岸關係的和諧發展。他特別提到了一幅台南小朋友的作品《哥倆一起》，這幅作品融合了大陸的熊貓與台灣的黑熊，以及多種珍稀動物，黑熊手持蘋果，象徵著兩岸和平與友誼，寄托了少年兒童對兩岸關係和諧發展的美好期盼。武光陶對兩岸關係的未來以及兩岸美術交流的未來充滿信心。



專程從台灣趕來的台灣中華日報副社長黃秋儒也分享了他的感受。他表示，這是他第一次到北京，能夠受邀參加這次大展感到非常榮幸。他回顧了今年大展在福州、廈門、新北、花蓮等地的展覽情況，感謝各地政府和媒體的大力支持。黃秋儒表示，看到孩子們真摯的畫作，感受到他們對家鄉和風俗民情的熱愛，這讓他非常感動。他希望兩岸的交流能夠繼續增進，讓更多的孩子能夠參與到這樣的活動中來。



今日美術館學術副館長晏燕作為今日美術館的代表，對大展的開幕表示了熱烈的祝賀。她表示，今日美術館非常榮幸能夠成為大展的一站，見證孩子們的藝術成長。她認為，大展不僅提供了一個自信表達的平台，也讓大家有了一個情感的交流機制。共同面對時代的問題和建立世界觀。她還特別提到了大展在偏遠山區和貧困地區的影響力拓展，認為這是大展非常重要的一個延展性意義。

