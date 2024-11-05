敘利亞譴責以色列對“平民場所”發動致命空襲

中評社香港11月5日電／敘利亞外交和僑民部呼籲聯合國在以色列空襲敘利亞首都大馬士革南部後採取行動，一名人權觀察員稱，空襲造成兩人死亡，五人受傷。



半島電視台消息，敘利亞國家通訊社 SANA 援引一名軍方消息人士的話稱，襲擊發生在當地時間周一晚上 5:18（格林威治標準時間 14:18），以色列戰機擊中了“大馬士革南部的一些平民場所，造成物質損失”。



軍方消息人士告訴 SANA說，“以色列敵人從被占領的敘利亞戈蘭高地方向發動了空襲”。



敘利亞外交部譴責最新襲擊，稱以色列對平民區的導彈襲擊是“犯罪行為”，並敦促聯合國成員國迅速採取行動“制止以色列的侵略”並追究其責任。



敘利亞外交和僑民部在一份聲明中表示：“阿拉伯敘利亞共和國譴責猶太復國主義實體今晚發動的侵略行為。”



“敘利亞呼籲聯合國會員國採取緊急行動和堅決措施，制止以色列的侵略，並追究其肇事者的責任。”



據報導，以色列戰機對位於大馬士革以南約 10 公里（6 英里）的賽義達扎伊納布地區進行了三次襲擊。



第一次襲擊發生在賽義達扎伊納布附近的卡烏蘇丹（Kaou Sudan）路口，那裡擠滿了逃離以色列襲擊黎巴嫩的流離失所者。第二次襲擊發生在賽義達扎伊納布東南部的一家酒店附近，第三次襲擊針對的是該地區的農舍。



總部位於英國的敘利亞人權觀察組織 (SOHR) 表示，據報導，以色列對該地區一家農場的空襲造成兩名黎巴嫩真主黨成員死亡，五人受重傷。



以色列空軍周二凌晨罕見地承認，其襲擊了“敘利亞地區”真主黨情報總部的“目標”。

