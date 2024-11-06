黃秋儒答中評：文化交流促融合 一起哥倆好

台灣中華日報副社長黃秋儒接受中評社記者採訪。（中評社 羅方玲攝） 中評社北京11月6日電（實習記者 羅方玲）以“一起”為主題的第十五屆海峽兩岸少兒美術大展於11月3日在北京今日美術館開幕。專程從台灣趕來的台灣中華日報副社長黃秋儒就兩岸文化交流、文化融合等問題分享了他的觀點和看法。



黃秋儒高度讚揚了海峽兩岸少兒美術大展在促進兩岸文化交流方面的積極作用，他表示，海峽兩岸少兒美術大展已經成功舉辦了十五屆，這一平台為兩岸的小朋友們提供了一個展示才華、交流藝術的寶貴機會。通過這些孩子們的純真畫作，兩岸人民能夠跨越政治界限建立起一座溝通的橋樑。他強調，這種交流不涉及政治，卻能深入人心，增進兩岸人民的瞭解和友誼。衹有通過交流，兩岸人民才能更加深入地瞭解彼此，從而慢慢打破隔閡。



黃秋儒還提到了兩岸文化融合的問題。他認為，小孩子在兩岸文化融合中起到了非常重要的作用。他們通過欣賞和創作畫作，能夠直觀地感受到不同地域的文化差異和魅力，進而產生溝通和交流的願望，從而增進對彼此文化的瞭解和認識。這種交流是循序漸進的，需要不斷地發酵和推進，最終達到大家融合互助的效果。



對於此次大展的主題“一起”，黃秋儒也給出了自己的理解。他認為，“一起”代表著兩岸少兒攜手從過去走來、攜手活在當下、攜手邁向美好的未來。他特別提到一幅由台南小朋友創作的畫作《哥倆·一起》，這幅作品融合了大陸的熊貓與台灣的黑熊，以及多種珍稀動物，他表示：“這幅畫在台灣展出時，大家都覺得非常好，會心一笑。大家平安最重要。” 熊貓和台灣黑熊的“哥倆好”，寓意著兩岸對和平發展的美好願望。



此外，黃秋儒還分享了他在參與大展過程中的一些感人瞬間。他提到，在台灣疫情期間，大展並沒有中斷，而是通過線上展等方式繼續進行。這得益於台灣地方政府的支持和廣大民眾的積極參與。



在採訪的最後，黃秋儒表示，他非常感謝所有支持和參與兩岸少兒美展的朋友們。正是有了大家的共同努力和支持，這一活動才能持續舉辦下去，為兩岸文化交流做出更大的貢獻。他也希望未來能夠有更多的機會和平台，讓兩岸的小朋友們能夠更多地接觸和交流，共同推動兩岸文化的繁榮和發展。

