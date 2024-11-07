中評鏡頭：末代皇帝關內最後的聲色犬馬

末代皇帝溥儀曾在天津住過的小洋樓（中評社 郭至君攝） 中評社天津11月7日電（記者 郭至君）靜園，位於天津市和平區鞍山道70號原日本租界區宮島路，始建於1921年。靜園初名乾園，為北洋政府駐日公使陸宗輿宅邸。1929年7月至1931年11月，末代皇帝溥儀居住於此，更名“靜園”，寓意“靜以養吾浩然之氣”，溥儀在這裡繼續著他的皇帝生涯，蟄伏待機，圖謀復辟滿清帝國。園內建有磚木結構樓房一座，融西班牙式和日式風格於一體，是天津租界時期庭院式私人宅邸的典型代表。



靜園內的建築群由主樓、圖書館、傭人房、廚房、車庫等組成，主樓是溥儀的主要活動場所，包括議事廳、溥儀的書房、臥室，婉容的書房、臥室，餐廳、會客廳等房間。議事廳門前掛有遺臣袁大化所書對聯“靜坐觀眾妙，端居味天和”，隱隱透露出溥儀想東山再起的政治意圖。



溥儀在天津的生活依然維持著高消費高水準，經濟來源大部分都來自於變賣紫禁城帶出的書畫瓷器。有報紙報導當時的溥儀，“穿著最講究的英國料子西服，領帶上插著鑽石別針，袖上是鑽石袖扣，手上是鑽石戒指，手提文明棍，戴著德國蔡司眼鏡，渾身發著密絲佛陀、古龍香水和樟腦精的混合氣味，身邊還跟著兩條德國獵犬和一妻一妾。”

