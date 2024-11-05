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波音工人接受新的薪酬方案 結束罷工
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2024-11-05 17:39:02
中評社香港11月5日電／美國波音公司參與罷工的工人同意新的薪酬方案，結束持續超過7星期的工潮。有報導說，工人必須在11月12日前返回工作崗位。
香港電台報導，當局表示，參與罷工的工人以59%的投票結果，接受新的薪酬方案，包括加薪38%。
波音勞資雙方續簽合同的談判早前破裂，員工9月中旬投票否決資方提出的薪酬方案，大約33000名員工開始罷工。
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