波音工人接受新的薪酬方案　結束罷工

中評社香港11月5日電／美國波音公司參與罷工的工人同意新的薪酬方案，結束持續超過7星期的工潮。有報導說，工人必須在11月12日前返回工作崗位。



香港電台報導，當局表示，參與罷工的工人以59%的投票結果，接受新的薪酬方案，包括加薪38%。



波音勞資雙方續簽合同的談判早前破裂，員工9月中旬投票否決資方提出的薪酬方案，大約33000名員工開始罷工。